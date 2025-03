Zahlreiche Passanten melden Flächenbrand bei Vöhringen

Rund fünftausend Quadratmeter, also ein halber Hektar Fläche, sind am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in Vöhringen in Brand geraten. Beträchtliche Teile des Feldes konnten durch einen konzentrierten und gut koordinierten Feuerwehreinsatz gerettet werden.

Wie von der Polizei zu erfahren war, hatten zahlreiche Passanten, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch im Auto unterwegs waren, Notrufe abgesetzt und den entstehenden Brand gemeldet. Beim Brandobjekt handelte es sich um ein mit mannshohem Schilf bewachsenes Feld entlang der Illertal-Tangente zwischen Vöhringen und dem Stadtteil Illerzell. Die betroffene Fläche liegt unmittelbar südlich des Parkplatzes am „Vöhringer See“. Dorthin war laut Polizei zufällig gleichzeitig eine Hochzeitsgesellschaft gekommen, um am Seeufer ein Foto-Shooting mit dem Brautpaar zu veranstalten. Auch diese Gruppe meldete den Brand und fuhr dann weg, wie die Polizei vermutet, wohl um ihre festliche Kleidung und besonders das Brautkleid vor Rauch zu schützen.

Brand auf Feld bei Vöhringen: Überblick mit Drehleiter und Drohne

Bald nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren mit starken Kräften aus und begannen mit den Löscharbeiten. Im Einsatz waren die Wehren aus Vöhringen, Illerzell, Illerberg-Thal, Bellenberg und Senden. Vom unmittelbar benachbarten See sowie von einem Hydranten auf der Illertal-Tangente sowie aus den Wassertanks der Löschfahrzeuge stand Löschwasser in mehr als genügender Menge zur Verfügung, sodass unter Einsatzleitung des Vöhringer Kommandanten, Kreisbrandmeister Sven Görmiller, der vom zuständigen Kreisbrandmeister Holger Walter (Senden) unterstützt wurde, schnell ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten her vorgetragen werden konnte.

Die insgesamt achtzig Aktiven gingen mit zahlreichen Strahlrohren vom Boden aus vor und fanden große Unterstützung durch zwei Wasserwerfer auf den Dächern zweier Löschfahrzeuge aus Bellenberg und Senden. Um den Führungskräften einen Überblick über die gesamte betroffene Fläche zu verschaffen, wurden die Drehleiter der Feuerwehr Vöhringen und die Drohnen-Einsatzgruppe der Kreisbrandinspektion Neu-Ulm eingesetzt, sodass die einzelnen Löschtrupps, die sich teilweise in das hohe Schilf hinein begeben hatten, per Funk dirigiert werden konnten.

Nach knapp zwei Stunden konnte laut Polizei der Einsatz beendet werden. Die Höhe des Sachschadens im Schilf wird vorläufig auf fünf- bis siebentausend Euro geschätzt. Wie von der Polizei-Einsatzzentrale zu erfahren war, werden die Schilfrohre vermutlich im ökologischen Hausbau zur Mischung mit Lehm oder auch für Dachdeckerarbeiten an Reetdächern verwendet. Sollte dies der Fall sein, so könnte die Schadenssumme durchaus noch höher liegen. Zur Brandursache liegen laut Meldung vom späten Samstagnachmittag noch keinerlei Erkenntnisse vor. Brandstiftung kann zwar nicht ausgeschlossen werden, es könnte aber auch Selbstentzündung durch Glasscherben oder Ähnliches in Frage kommen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu liegen zunächst bei der Polizeiinspektion Illertissen.