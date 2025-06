Brand im Trafohaus löst Stromausfall in Dietenheim aus

Ein mehr als halbstündiger Stromausfall hat am späten Montagvormittag große Teile des Dietenheimer Stadtgebietes lahmgelegt. Wie Stadtbrandinspektor Stefan Pistel berichtet, wurde die Feuerwehr Dietenheim zunächst zur ausgelösten Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs im Dietenheimer Süden alarmiert. Dort angekommen, stellte sich heraus, dass bei einer Trafostation außerhalb des Betriebsgeländes in die Trafos eingebaute und mit Öl gefüllte Kühlkörper in Brand geraten waren, was zum Ausfall der Trafostation führte. So kam es zu starker Rauchentwicklung und zum Versagen diverser Sicherheitseinrichtungen. Die Feuerwehr löschte den Trafobrand und die zuständige Stromversorgerfirma NetzeBW konnte durch Umschaltungen die Stromversorgung für das Stadtgebiet wieder herstellen. Innerhalb des Industriebetriebes dauerte der Stromausfall jedoch bis in den Nachmittag an. Die eigentliche Ursache des Störfalles ist noch nicht näher bekannt, und auch die Höhe eventuell entstandener Schäden steht noch nicht fest. (wis)

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stromausfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis