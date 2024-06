Einbruch in Mülldeponie: Zeugen gesucht

Buntmetall im Wert von ungefähr 3000 Euro ist aus der Mülldeponie in Breitenbrunn gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In der Nacht zum Samstag ist jemand in die Mülldeponie in Breitenbrunn eingebrochen. Das Tor am Zaun wurde ausgehebelt und an einer Lagerhalle ein Fenster eingeschlagen. Verschwunden ist Buntmetall, genauer Kupfer, Messing und Edelstahl, im Wert von circa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter Telefon 08261/76850 entgegen. (AZ)