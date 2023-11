Erdkabel ersetzt Freileitung zwischen Breitenthal und Tafertshofen

Die Betreiberin des regionalen Stromverteilnetzes investiert rund 1,6 Millionen Euro in ein Verkabelungsprojekt zwischen Breitenthal und Tafertshofen.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Betreiberin des regionalen Stromverteilnetzes, verlegt derzeit ein 20-Kilovolt-Erdkabel zwischen Breitenthal und Tafertshofen. Das neue Erdkabel hat eine Länge von 6,5 Kilometern und wird von Breitenthal über Gangwalden, Oberried und Flüssen bis Tafertshofen verlaufen. Von 2024 an wird es die Freileitung zwischen den Ortschaften ersetzen. "Mit der Verkabelung stärkt LVN die Versorgungssicherheit der Region und stellt die Netzinfrastruktur in der Region für die zusätzliche Einspeisung von erneuerbarer Energie zukunftssicher auf", teilt das Unternehmen mit. Nach der Inbetriebnahme des Erdkabels baut LVN die fünf Kilometer lange Freileitung ab.

Die Arbeiten haben im Juli begonnen und erfolgen in mehreren Abschnitten. Um Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner zu vermeiden, legt die LVN die Arbeiten laut Pressemitteilung teilweise mit anderen in den Kommunen stattfindenden Arbeiten zusammen. Die einzelnen Abschnitte der Leitung werden deshalb in unterschiedlicher Reihenfolge realisiert. „Wir versuchen unsere Vorhaben auf andere Baumaßnahmen abzustimmen, wo das möglich ist. Das ist effizienter und reduziert die Beeinträchtigungen durch die Arbeiten, vor allem innerhalb der Ortschaften“, wird Patrick Dittrich, Projektleiter bei LVN, in der Mitteilung zitiert. „Wir haben uns deshalb im Vorfeld mit den Kommunen ausgetauscht und konnten so einige der Arbeiten mit anderen stattfindenden Maßnahmen zusammenlegen. So muss der Boden zum Beispiel nur einmal aufgegraben werden.“

Im August hat LVN die Grabarbeiten von Oberried bis Gangwalden abgeschlossen und Schutzrohre verlegt. Im September folgten die Abschnitte zwischen Gangwalden und Flüssen sowie zwischen Oberried und Breitenthal. In Breitenthal wurde im September außerdem die Straße Am Kirchberg ausgebaut. Dabei wurden bereits Schutzrohre verlegt, durch die das Erdkabel eingezogen werden konnte. Zwischen Flüssen und Tafertshofen finden aktuell noch Bauarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabeln statt. Auch dabei werden Schutzrohre für das Erdkabel mit verlegt.

Die LEW Verteilnetz GmbH modernisiert auch die Ortsnetzstationen in Breitenthal, Flüssen und Oberried

Im Rahmen der Bauarbeiten modernisiert LVN nach eigenen Angaben auch drei Ortsnetzstationen in Breitenthal, Flüssen und Oberried. Ortsnetzstationen arbeiten wie kleine Umspannwerke: Sie wandeln die 20-kV-Mittelspannung des Erdkabels in 0,4-kV-Niederspannung um, über die Straßenzüge und Haushalte angebunden sind. In Breitenthal und Flüssen installiert LVN neue, ferngesteuerte Schaltanlagen in den bestehenden Stationen. So kann beispielsweise im Störungsfall direkt auf die Stationen zugegriffen und der Fehler schneller behoben werden. In Oberried wird ebenfalls eine vorhandene Station um digitale Messanlagen erweitert. So können Daten zum Stromverbrauch in Echtzeit digital abgerufen werden. "Mit der Modernisierung der Ortsnetzstationen verbessert LVN die digitale Datenlage über den Strombedarf und -verbrauch im Verteilnetz", teilt das Unternehmen mit. "Das hilft, den Netzbetrieb noch effizienter zu gestalten, und erhöht die Versorgungssicherheit."

Im September hat LVN die Arbeiten zwischen Breitenthal und Flüssen abgeschlossen. Im nächsten Frühjahr soll dann der Abschnitt bis Tafertshofen folgen. Anschließend wird die Leitung geprüft, mit der bereits bestehenden Verkabelung im Ort verbunden und gemeinsam mit den neuen Ortsnetzstationen in Betrieb genommen. Erst nach der Inbetriebnahme des neuen Kabels baut LVN die alte Freileitung zurück. LVN investiert in das Verkabelungsprojekt insgesamt rund 1,6 Millionen Euro. (AZ)