Brückensanierung an B28: Teile der Berliner Straße ab Donnerstag gesperrt

Voraussichtlich ab kommenden Donnerstag, 1. August, ist die Berliner Straße, die ins Gewerbegebiet führt, in Senden komplett gesperrt und auch die Verkehrsführung auf der Brücke über die B28 ändert sich. Wie das zuständige Staatliche Bauamt Krumbach in einer Meldung mitteilt, wird die Verkehrsführung hier schrittweise umgebaut: Auf die Sperrung der Berliner Straße folgt am Montag, 5. August, die Umlegung des Verkehrs und eine Anpassung der Ampeln. Auch die Beschilderung soll entsprechend angepasst und eine Umleitung ausgeschildert werden.

Verkehrsführung auf der Brücke über die B28 bei Senden ändert sich ab Montag

Die Anpassungen sind Teil der Maßnahme zur Instandhaltung der Brücke über die B28 bei Senden an der Staatsstraße 2031, die seit Mitte März im Gange ist. Während die Sanierungsarbeiten auf der westlichen Seite beinahe abgeschlossen seien, folgen nun die Arbeiten auf der östlichen Seite. Dafür wird der Verkehr von der West- auf die Ostseite der Brücke verlegt. Auch hier stehen dann – wie bereits derzeit – nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Wenn alles planmäßig verläuft und das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten an der östlichen Brückenhälfte bis Ende Oktober abgeschlossen sein. (AZ)