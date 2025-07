Weil er keine Zigaretten hatte: Mann schlägt 39-Jährigem ins Gesicht

Von einer brutalen Tat berichtet die Weißenhorner Polizei. Am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Senden demnach ein 39-jähriger Mann von einem unbekannten Mann nach Zigaretten gefragt. Als der Geschädigte diese Frage verneinte, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit zwei Begleitern, die etwas abseits gestanden waren, vom Tatort.

