Zehnjähriger wird bei Unfall mit Fahrrad in Pfaffenhofen leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Bub am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Fahrrad in Pfaffenhofen erlitten. Der Zehnjährige befuhr dem Polizeibericht zufolge die Hirschstraße. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah er ein Auto, dass ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Bub fuhr auf den Wagen auf. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem geparkten Auto entstand laut Polizei lediglich geringer Sachschaden. (AZ)

