Kind fährt mit Radl Auto an und verschwindet

Ein Bub hat in Vöhringen ein Auto angefahren. Doch als er auf die Polizei warten sollte, machte er sich davon.

Bei dem Unfall blieb der Bub unverletzt

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17:30 Uh in der Wielandstraße/Ecke Parkstraße. Ein etwa zwolf Jahre alter Junge fuhr mit seinem blauen BMX-Fahrrad gegen einen im Verkehr wartenden Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von rund 500 Euro. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Bub bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die Autofahrerin forderte ihn auf, an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten.

Bub wartet nicht auf die Polizei

Er gab aber lediglich seinen Namen unverständlich an und teilte eine Telefonnummer der Eltern mit, die jedoch nicht vergeben war, wie sich hinterher herausstellte. Anschließend fuhr er weiter und wartete nicht auf die Polizei. Nun wird nach dem zwölfjährigen BMX-Fahrer gesucht. Er soll kurze schwarze Haare haben, einen hellgrauen Pullover und eine dunkle Hose getragen haben, sowie etwa 1,55 Meter groß sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303 / 96 51 0 zu melden. (AZ)