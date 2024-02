54-Jährige beschädigt in Buch beim Wenden ein anderes Auto

Eine 54-Jährige möchte in der Lehmgrube in Buch wenden und touchiert dabei ein anderes Auto. Dabei entsteht ein recht hoher Sachschaden.

In der Lehmgrube in Buch ist es am Freitag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Eine 54-Jährige wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto wenden und touchierte beim Rückwärtsfahren das Auto eines 38-Jährigen, der hinter ihr stand, an der vorderen rechten Seite.

Bei dem Unfall in Buch entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (AZ)