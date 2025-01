Alle Scheiben von VW-Bus in Buch beschädigt

Im Bucher Ortsteil Obenhausen wurde in der Nacht auf Mittwoch, 22. Januar, ein geparkter VW-Bus stark beschädigt. Der graue Transporter parkte vor einem Wohnanwesen in der Straße Am Weiholzberg. Sämtliche Scheiben wurden mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und teilweise eingeschlagen.

Zudem wurde der linke Vorderreifen zerstochen. Die Höhe des Schadens wird auf mehr als 8000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)