Angestellte bedient sich aus der Kasse eines Bucher Supermarkts

Mehrere Hundert Euro stiehlt eine Kassiererin in einem Bucher Verbrauchermarkt. Sie wird erwischt und wegen Computerbetrug und Untreue angezeigt.

Bei der monatlichen Revision in einem Verbrauchermarkt in Buch sind Unstimmigkeiten bei einer 21-jährigen Kassiererin aufgefallen. Die Marktleitung beobachtete die Arbeit der Frau im folgenden Zeitraum deshalb genauer. Am 25. April tippte sie eine fehlerhafte Pfandrückgabe vorsätzlich in die Kasse ein, entnahm den eingegebenen Betrag in bar und steckte ihn sich ein. Eine andere Angestellte beobachtete dies. Die 21-Jährige gestand daraufhin diese Tat und weitere bis in den Februar dieses Jahres zurückliegende Diebstähle. Insgesamt 425 Euro habe sie aus der Kasse geklaut. Die Beschuldigte sieht nun laut Polizei Strafanzeigen wegen Computerbetrugs und Untreue entgegen. (AZ)