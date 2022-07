Areal "Hetzenmühle" in Obenhausen bekommt einen Bebauungsplan

Lokal Neuer Bebauungsplan, Nahwärme, Dorferneuerung: Der Bucher Marktgemeinderat entschied in seiner jüngsten Sitzung über einige Themen der Dorfentwicklung.

Um für das Areal der ehemaligen „Hetzenmühle“ im südwestlichen Bereich des Ortsteils Obenhausen eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen und die bestehende Siedlungsstruktur zu erhalten, stellt der Markt Buch den Bebauungsplan „Hetzenmühle“ auf. Diesen Beschluss fasste der Marktrat bei seiner Sitzung ebenso einstimmig wie den Erlass einer Veränderungssperre für diesen rund 7200 Quadratmeter umfassenden Bereich.