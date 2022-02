Ausweichmanöver führt in Buch zu Schaden an Auto

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Buch Zeugen. Ein Auto wurde wegen eines Ausweichmanövers beschädigt.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 16.20 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Buch ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen SUV war laut Polizei in Richtung Obenhausen unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein entgegenkommender Autofahrer nach rechts aus. Dadurch streifte der weiße BMW den Randstein. Der geschätzte Schaden: 1500 Euro. Der unbekannte SUV-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)