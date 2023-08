Autofahrer in Buch räumt Konsum von Cannabis ein

Bei einer Polizeikontrolle in Buch steht ein Autofahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot drohen einem Mann, der bei der Polizeikontrolle in Buch augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Am Dienstagnachmittag überprüfte eine Polizeistreife den 24 Jahre alten Autofahrer. Der erste Verdacht der Beamten, so teilt die Polizei mit, erhärtete sich durch das Geständnis des jungen Mannes. Er sagte, er habe vor Kurzem Cannabis konsumiert.

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme durch einen Arzt an. Wenn auch die Laboruntersuchung den Cannabiskonsum nachweist, dann muss der junge Mann das Bußgeld bezahlen und einen Monat aufs Autofahren verzichten. (AZ)