Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer in Buch

Ein Unfall mit einer verletzten Person hat sich in Buch ereignet.

Ein Fahrradfahrer ist durch einen Unfall in Buch verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah am Freitag gegen 7.35 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin beim Einfahren in die Graf-Moy-Straße den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radler. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2100 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verfahren eingeleitet. (AZ)