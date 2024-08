Einbrecher waren in Buch und Bellenberg unterwegs

Unbekannte Täter haben sich in Bellenberg an zwei Kellerabteilen zu Schaffen gemacht. Am Freitag seien der Polizei in Illertissen zwei Einbrüche in Kellerabteile entlang der Ulmer Straße gemeldet worden. Wie sich herausstellte, wurden am Tatort zwei Kellertüren gewaltsam aufgebrochen. Ein Entwendungsschaden ist derzeit nicht zu beziffern, jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro, so die Polizei.

Derweil waren auch in Buch Einbrecher unterwegs. Dort sollen zwei maskierte Personen mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe zu einem Büro einer Firma für Lebensmittel eingeschlagen haben und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Die Täter erbeuteten laut Polizei Bargeld in Höhe von über 22.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden in beiden Fällen gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)