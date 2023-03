Betrunkener Autofahrer rastet bei Polizeikontrolle in Buch aus

Ein Mann wehrt sich dagegen, von Polizisten zu einer Blutentnahme begleitet zu werden. Nur mit Verstärkung gelingt es den Beamten, ihn ins Auto zu bringen.

Zwei Polizeistreifen sind am Donnerstagabend notwendig gewesen, um einen renitenten Autofahrer zu einer Blutentnahme zu bewegen. Dem Polizeibericht zufolge hatte eine Streife der Illertisser Dienststelle den Mann gegen 19 Uhr in Buch kontrolliert und dabei festgestellt, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Dem 66-Jährigen sollte deshalb zur Überprüfung Blut abgenommen werden.

Laut Polizei bedrohte und beleidigte der Mann die Beamten ausgiebig

Doch der Mann weigerte sich nicht nur, mit den Polizisten mitzukommen, er wehrte sich auch mit allen Kräften dagegen. "Es waren zwei Polizeistreifen notwendig, um den Mann in das Polizeifahrzeug zu bringen", heißt es im Bericht. Dabei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten ausgiebig. Der Alkoholtest ergab einen Wert mehr als 1,6 Promille. Den 66-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (AZ)