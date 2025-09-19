Buch bleibt bei neuem Müllsystem – unter einer Bedingung

Auch in Buch ist der Ärger um die neuen Müllgebühren nicht verflogen. Sowohl die Mitglieder des Marktrats als auch die Bürgerinnen und Bürger, die bei der jüngsten Sitzung den Saal füllten, signalisierten ihren Unmut in aller Deutlichkeit. Gegen vier Stimmen beschloss das Gremium schließlich, die Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm weiterzuführen. Ziel müsse es aber sein, dem vielfach geäußerten Bürgerwillen zu entsprechen. Dieser fordert den Wechsel von einer personenbezogenen zu einer ausschließlich behälterbezogenen Gebühr.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89290 Buch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unzufriedenheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis