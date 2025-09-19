Icon Menü
Buch bleibt trotz Ärger bei neuem Müllsystem – unter einer Bedingung

Buch

Buch bleibt bei neuem Müllsystem – unter einer Bedingung

Die Unzufriedenheit mit den höheren Gebühren und den Änderungen ist groß. Bürgermeister Markus Wöhrle sagt, was aus seiner Sicht geändert werden muss.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Ab 1. Januar soll die Müllabfuhr teurer werden, an dem neuen Konzept des AWB gibt es weiterhin heftige Kritik.
    Ab 1. Januar soll die Müllabfuhr teurer werden, an dem neuen Konzept des AWB gibt es weiterhin heftige Kritik. Foto: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

    Auch in Buch ist der Ärger um die neuen Müllgebühren nicht verflogen. Sowohl die Mitglieder des Marktrats als auch die Bürgerinnen und Bürger, die bei der jüngsten Sitzung den Saal füllten, signalisierten ihren Unmut in aller Deutlichkeit. Gegen vier Stimmen beschloss das Gremium schließlich, die Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm weiterzuführen. Ziel müsse es aber sein, dem vielfach geäußerten Bürgerwillen zu entsprechen. Dieser fordert den Wechsel von einer personenbezogenen zu einer ausschließlich behälterbezogenen Gebühr.

