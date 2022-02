Buch

Briefkasten an Schule in Buch gesprengt

Mit einem Böller wurde an der Schule in Buch ein Briefkasten gesprengt.

An der Schule in Buch wurde am Sonntag ein Briefkasten gesprengt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen entgegen.

Am Sonntag wurde an der Schule in Buch ein Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Laut Polizeiinspektion Illertissen geschah der Vorfall im Zeitraum von 2 Uhr bis 14 Uhr. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

