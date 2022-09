Buch bekommt ein neues Gewerbegebiet

Lokal Gegen das Projekt im Nordwesten der Marktgemeinde gibt es keine Einwände. Dafür möchte die Gemeinde sich

Zwischen Fabrikstraße und Gewerbestraße entsteht in Buch eine Fläche von insgesamt 13.500 Quadratmetern, auf der sich Handwerks- und Industriebetriebe ansiedeln können. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Marktrat die Ergebnisse aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Kenntnis genommen und den Bebauungsplanentwurf für das Gewerbegebiet Nordwest 3 auf den Weg gebracht.