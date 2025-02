Buch legt Regelwerk für Kleingartenanlage fest

Für die Benutzung der Kleingartenanlage in Buch gibt es künftig grobe Richtlinien. Auf Antrag von Marktrat Rainer Schmid (Freie Wählergemeinschaft) hat das Ratsgremium eine entsprechende Satzung verabschiedet. Diese umfasst Regelungen, zum Beispiel über die Größe von Kleingärten und Lauben, Pacht und Pachtverträge, Unterhaltspflichten und Kündigungsfristen. Der Ratsbeschluss fiel einstimmig.

Buchs Marktrat beschließt Regelungen für Kleingartenanlage und Zuschüsse

Auch bei Zuwendungen an örtliche Vereine achtet der Marktrat Buch auf eine gerechte Regelung. Für die Generalsanierung der KK-Schießanlage, des Eingangsbereichs sowie der westlichen Fassade des Schützenheims Buch steuert die Marktgemeinde dem Schützenverein 1883 Buch eine Zuwendung in Höhe von 9300 Euro bei. Den Beschluss fasste der Marktrat einstimmig. Nach rund 63 Jahren bestehe an diesem Gebäude ein erheblicher Sanierungsbedarf. Nach dem Unwetterereignis im Jahr 2024 stehe eine Generalsanierung an, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle. Man gehe davon aus, dass dem Verein für diese Maßnahme noch von weiteren Fördergebern Zuschüsse gewährt werden. Außerdem müsse man berücksichtigen, dass die Schützen ihre Sportstätte finanziell eigenständig unterhalten. Das ist in der Marktgemeinde einmalig.

Für die Erweiterung der Flutlichtanlage auf seinem Hauptplatz erhält der TSV Obenhausen einen kommunalen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der zu erwartenden Kosten. Das sind voraussichtlich 2000 Euro. Auch hier geht der Marktrat davon aus, dass der Verein noch von weiteren Fördergebern sowie dem Regionalbudget ILE Iller-Roth-Biber Zuwendungen erhält. Der Beschluss fiel einstimmig.