Buch nimmt die Suche nach Breitbandanbieter selbst in die Hand

Plus Mehrere Städte und Gemeinden im Kreis Neu-Ulm haben bereits Angebote für ihr Glasfasernetz erhalten. Der Markt Buch geht einen anderen Weg.

Beim Thema Glasfaserausbau tut sich derzeit eine ganze Menge im Landkreis. Illertissen, Vöhringen und Bellenberg haben sich jüngst für dasselbe Unternehmen entschieden, nachdem Angebote auf dem Tisch lagen. In Altenstadt geht der Ausbau bereits voran. Die Gemeinde Buch geht einen anderen Weg: Hier will der Markt sich selbst auf die Suche nach einem geeigneten Anbieter machen.