Buch sucht neuen Pächter für den Gasthof Lamm

Plus Nachdem die Familie D'Angelo ihren Pachtvertrag gekündigt hat, sucht Buch einen neuen Pächter für den Gasthof Lamm. Bis dahin sind Renovierungsarbeiten nötig.

Zum 1. März 2022 sucht der Markt Buch für den Gasthof Lamm einen neuen Pächter. Bei seiner Sitzung hat der Marktrat die Verwaltung beauftragt, auch unter Nutzung einschlägiger Fachzeitschriften der Gastronomie und sozialer Medien, eine Ausschreibung durchzuführen. Das Pachtobjekt wird den angrenzenden Dorfstadel samt Empore grundsätzlich nicht beinhalten. Diesen wird die Kommune nach jeweiliger Verfügbarkeit zukünftig selbst verpachten. Bewerber müssen in Bezug auf anzubietende Speisen, durchzuführende Veranstaltungen sowie geplanter Öffnungszeiten ein Konzept vorlegen. Dieser Ratsbeschluss fiel einstimmig.