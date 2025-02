Bucher Heimat-Info-App soll umfangreicher und zuverlässiger informieren

Buch führt eine neue Informations-App für die Bürgerinnen und Bürger ein, um einen zeitgemäßen Service anzubieten. Der bisherige Vertragspartner habe keine zufriedenstellende Dienstleistung erbracht, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Dieser vergab den Auftrag zur Neuerstellung einer „Heimat-Info-App“ an ein anderes Unternehmen. Da dessen angebotenen Leistungen zuverlässiger und umfangreicher sind, fallen für den Markt anstatt bisher rund 1500 Euro künftig 5000 Euro an jährlichen Kosten an. Der Ratsbeschluss fiel gegen zwei Stimmen.

Die Heimat-Info-App bietet eine zentrale Anlaufstelle zur einfachen und zeitgemäßen Informationsbeschaffung für Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde. Diese können tagesaktuelle Informationen zu den Bereichen „Kommunal“, „Gesellschaftlich“ und „Bürgerservice“ einsehen und veröffentlichen, informierte der Rathauschef. Mit Push-Nachrichten bleiben Nutzerinnen und Nutzer immer auf dem neuesten Stand. Jeder könne selbst bestimmen, welche Benachrichtigungen, zum Beispiel von Feuerwehr und Vereinen oder die automatisch verknüpfte Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (Nina-Warn-App), er einsehen möchte. Außerdem können legitimierte Vereine ihre Veranstaltungen und Beiträge ganz einfach selbst veröffentlichen. Da die App alle gemeindeübergreifenden Informationen enthalte, bringe sie für die Verwaltung eine Entlastung, sagte der Bürgermeister.