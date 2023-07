Bucher Pfarrhaus erstrahlt in neuem Glanz

Plus Rund 900.000 haben die Umbaumaßnahmen am Bucher Pfarrhaus gekostet. Zur Eröffnung kamen viele Gemeindemitglieder, die einen Blick auf das neu gestaltet Gebäude werfen wollten.

Der Umbau des Bucher Pfarrhofs zum Hauptbüro der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen samt Pfarrerwohnung ist abgeschlossen. Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Valentin, einem Sektempfang und der Möglichkeit zur Besichtigung der neugestalteten Räume wurde die zentrale Anlaufstelle des katholischen Pfarramts der Pfarreiengemeinschaft seiner Bestimmung übergeben. "Die Saat ist aufgegangen", meinte Pfarrer Joshmon Kochery dann auch mit Blick auf das Evangelium und den umgebauten Pfarrhof.

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist das Haus im Friedhofweg 1 fertiggestellt. Etwas verspätet. Dies habe laut dem Geistlichen vor allem auch an der Coronapandemie gelegen. In die Sanierung und die Umbauten im Pfarrhaus und die Außenanlagen wurden insgesamt rund 890.000 Euro investiert. Die Kosten für das Ausweichquartier und die Architektenleistungen beliefen sich auf circa 43.000 Euro. Entstanden ist im Erdgeschoss das Hauptbüro der Pfarreiengemeinschaft mit Büroräumen für den Empfangsbereich, die Verwaltung und pastorale Mitarbeiter und auch das Büro von Pfarrer Kochery. Zur Pfarreiengemeinschaft gehören neben St. Valentin Buch und St. Martin Obenhausen auch St. Gordian und Epimach Unterroth, St. Stephan Oberroth, St. Jakobus Ritzisried, St. Stefan Rennertshofen, St. Georg Christertshofen und St. Mauritius Gannertshofen.