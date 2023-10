Coco Eberhardt aus Buch hat neue Bücher veröffentlicht

Plus Mit "Glückszeit auf dem Glaserhof" und "Konstantins Affäre" hat die Autorin Coco Eberhardt aus Buch ihre beiden ganz unterschiedlichen Romanreihen fortgesetzt.

Die Region steht wieder einmal im Fokus einer romantischen Liebesgeschichte. Wie bereits in ihrem vorigen Roman „Tanz im Staudenbeet“ wählte die in Buch lebende Autorin Coco Eberhardt wieder einen lokalen Szenehintergrund. Lieferte vormals eine bekannte Gärtnerei in Illertissen die Kulisse, so bewegt sich diese Story in der ländlichen Wald- und Wiesenlandschaft zwischen Roggenburg und Krumbach. „Glückszeit auf dem Glaserhof“, so der aktuelle Titel, nimmt das gleichnamige Klostergut bei Breitenthal als Schauplatz auf, die Handlung jedoch ist völlig frei gestaltet.

Und doch scheint der treue Leser der Eberhardt-Romane einen roten Faden wiederzufinden: Ist es nicht wieder ein, aus der Fremde in die schwäbische Heimat zurückgekehrter Mensch, der erst jetzt – sozusagen auf den zweiten Blick – seine seit der Kindheit vertraute Umgebung schätzen und lieben lernt? Diese Zuneigung zu Menschen und Land ist bei der Schriftstellerin deutlich vernehmbar, es drängt sie gerade danach, die Botschaft von Vertrautheit und Geborgenheit dem Leser zu vermitteln.