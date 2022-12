Darum wird nichts aus der Photovoltaikanlage für Schule in Buch

Plus Bei den kommenden Investitionen wollten die Mitgliedsgemeinden auch Geld in die Gewinnung von Solarenergie stecken. Warum das jetzt doch nicht geht.

Die gemeinsame Grund- und Mittelschule Buch stand für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft bei der Planung kommender Investitionen im Mittelpunkt. Die Vertreter der VG-Mitglieder Buch, Unterroth und Oberroth legten den Haushalt 2023 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026 fest. Ein Lieblingsanliegen dabei musste Gemeinschaftsvorsitzender Markus Wöhrle aber schon ohne Beschlussfassung streichen: die anvisierte Photovoltaikanlage auf der Schule Buch.