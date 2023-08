Das zweite Leben von "Schneewittchen" und "Hugo"

Hedwig Weber aus Buch pflegt in ihrem Garten beschädigte Apfelbäume, die andere längst umgesägt hätten und erfreut sich an den Früchten.

Seit mittlerweile vier Jahren liegt „Schneewittchen“ am Rande des Gartens der Familie Weber. Der mit Äpfeln voll beladene Baum der Sorte Jakob Fischer wurde 2019 von einem Sturmwind zu Fall gebracht, doch er hatte sozusagen Glück: Der Stamm wurde von einem aus Weiden geflochtenen Zaun ein wenig aufgefangen. Die Krone prallte nicht auf dem Boden, sondern hängt bis heute über einem ehemaligen Fahrsilo. Da ein kleiner Teil der Wurzeln noch im Boden steckt, ist der Baum nicht abgestorben, sondern lebt weiter. „Wie Schneewittchen im Märchen“, sagt Hedwig Weber.

„Obwohl mir damals von vielen Seiten geraten wurde, den umgestürzten Apfelbaum zu entfernen, habe ich mich nicht von ihm trennen können“, erinnert sie sich. Es hat sich gelohnt. Wie früher kann sie jedes Jahr Äpfel ernten. Ein aus dem waagrecht liegenden Stamm gewachsener Trieb hat heuer sogar wie ein junges Bäumchen erste Blüten getragen. Die Rentnerin hegt und pflegt alle Bäume in ihrem naturbelassenen Garten, besonders die, die Wind und Wetter trotzen. Zum Beispiel „Hugo.“ Der Apfelbaum der Sorte „Brettacher“ hat bei einem Unwetter gleich mehrere Äste eingebüßt. „Einer hing sogar auf die angrenzende Straße und musste entfernt werden“, erzählt Weber. Obwohl der verbliebene Stamm innen bereits hohl war, wollte sie ihn damals nicht absägen.

Es hat sich gelohnt. Im Laufe der Zeit haben frische Seitentriebe des Baumes eine neue Krone geformt und im Jahr 2022 konnte die Bucherin erstmals wieder einige Äpfel ernten. Damit der Stamm nicht kahl wirkt, hat sie direkt daneben eine Ramblerrose gepflanzt, die mehrmals im Jahr blüht. Seinen Namen Hugo verdankt der Baum einer leeren Getränkeflasche, die eines Morgens im Hohlraum des Stammes steckte.

Im Laufe der Zeit haben frische Seitentriebe des vom Sturm geschädigten Apfelbaumes "Hugo" eine neue Krone geformt. Foto: Claudia Bader

Am westlichen Rand von Webers Garten bildet „Rudolf“ einen weiteren außergewöhnlichen Blickfang. Der Apfelbaum wurde nach einem Windbruch ebenfalls nicht abgesägt, sondern nur so zugeschnitten, dass seine Äste nicht mehr über den Zahn wachsen können. Mittlerweile bilden junge Triebe eine neue Krone, die von Weitem wie ein Geweih wirkt. Die Form einer alten Sähwanne, die Hedwig Weber dekorativ an den Stamm gehängt hat, erinnert an die Nase des berühmte Rentiers Rudolf. „Vielleicht werde ich sie demnächst noch leuchtend rot bemalen“, hat sich die Rentnerin vorgenommen.

Ansonsten legt sie großen Wert darauf, dass ihr Garten naturnah bleibt und vielen Tierarten den idealen Lebensraum bietet. Anstatt eines frisch gemähten Rasens findet man zwischen hohem Gras und vermodernden Baumstümpfen auch anderes Totholz, in dem Insekten oder auch Igel Unterschlupf finden. In einem großen Ameisenhügel am Rande des Gartens herrscht reges Leben. „Auch für uns Menschen kann diese Vielfalt wohltuend und entspannend sein“, weiß Hedwig Weber aus eigener Erfahrung.

