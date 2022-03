Buch

Der Kindergarten Purzelbaum in Buch bekommt eine Naturgruppe

Um zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren zu schaffen, ist die Gründung einer Naturgruppe in der Kita Purzelbaum in Buch geplant.

Plus In der 2019 eröffneten Kita Purzelbaum in Buch werden die Betreuungsplätze knapp. Es gibt eine Möglichkeit zu erweitern. Außerdem ist ein Neubau angedacht.

Von Claudia Bader

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung im November 2019 werden die Betreuungsplätze in der neuen Kindertagesstätte Purzelbaum in Buch knapp. Bereits im kommenden Kindergartenjahr fehlen neun Betreuungsplätze, wie Bürgermeister Markus Wöhrle im Marktrat mitteilte. Kurzfristige Abhilfe soll die Einrichtung einer Naturgruppe in einem Waldkindergarten-Bauwagen schaffen.

