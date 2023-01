Buch

vor 47 Min.

Der Markt Buch investiert Millionen in die Trinkwasserversorgung

Plus Anlagen für die Trinkwasserversorgung in Buch und Ortsteilen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Mehrere Baumaßnahmen stehen auf dem Programm.

Die Versorgung mit Trinkwasser, eine lebenswichtige Grundlage, genießt in Buch höchste Priorität. Da die vorhandenen Einrichtungen in der Marktgemeinde nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, stehen in den kommenden Jahren jedoch hohe Investitionen bevor. Bis 2028 fallen in Buch und seinen Ortsteilen diesbezügliche Ausgaben in Höhe von mehr als drei Millionen Euro an, wie Ludwig Schmid vom Ingenieurbüro Steinbacher in der jüngsten Marktratssitzung verdeutlichte. In einer Präsentation listete er vorrangige Sanierungen sowie kurz- und langfristige Baumaßnahmen auf.

