Der Markt Buch kauft einen neuen Traktor für den Bauhof

Plus Der Marktrat macht es sich nicht leicht mit der Entscheidung, ob ein neues Fahrzeug angeschafft wird. Doch nach erneuter Beratung gibt es ein klares Votum.

Soll der Markt Buch den 21 Jahre alten und nur noch bedingt einsetzbaren Traktor Fendt GT zu veranschlagten Kosten von 37.000 Euro reparieren lassen oder durch einen neuen zum Preis von 177.000 Euro ersetzen? Diese Entscheidung haben sich die Mitglieder des Marktrats nicht leicht gemacht. Nach umfassenden Beratungen und Diskussionen über Notwendigkeit und Einsatzbereiche eines neuen Bauhof-Fahrzeugs sowie nach Besichtigung des reparaturbedürftigen Schleppers entschied sich das Gremium letztlich für die Finanzierung eines neuen Traktors. Wegen der hohen Kosten waren aber nicht alle dafür.