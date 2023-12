Buch

13:55 Uhr

Der Markt Buch wagt städtebaulich neue Wege

Ein neues Konzept zur Vergabe von Bauplätzen ist jetzt in Buch diskutiert worden.

Plus Was, wenn nicht der Meistbietende, sondern derjenige mit dem besten Konzept den Zuschlag für den Bauplatz bekommt? Wie das geht, wurde in Buch diskutiert.

Es waren nur zwei Tagesordnungspunkte, derentwegen sich der Marktgemeinderat Buch kürzlich zur Sitzung getroffen hat. Jedoch könnten sie Türöffner zu wegweisender Ortsentwicklung sein. So stieß die Präsentation vom Büro Stattbau München zur möglichen Konzeptvergabe bei zwei Bauplätzen im Baugebiet „Am Herdweg“ in Buch auf viel Beachtung im Gremium. Und der Planungsentwurf für die „Erlebnisanlage Wald- und Naturschutz Buch“ wurde einstimmig für gut befunden. Damit ist der Weg frei, um für den Bau des Projekts Leader-Gelder aus dem europäischen Fördertopf zu beantragen.

Es wirkte ungewohnt, wie Architektin Nathalie Schaller bezüglich der Vergabe zweier Bauplätze nicht von Höchstpreisen, sondern von der besten Umsetzung eines Konzepts nach den Wünschen der Marktgemeinde sprach. Die Kommune würde sich dadurch Möglichkeiten der städtebaulichen Mitgestaltung sichern, welche etwa bedarfsgerechtes Wohnen, nachbarschaftliche Zusammengehörigkeit oder eine soziale Durchmischung im Ergebnis anpeilten. Es könnten auch Klimaziele oder die Quartiersentwicklung im Vordergrund stehen.

