Desolate Straße wird auf Vordermann gebracht

Die Verbindungsstraße zwischen Halbertshofen und Christertshofen bekommt einen neuen Fahrbahnbelag und neue Schutzplanken. Was das die Marktgemeinde kosten wird.

Seit Jahren schon befindet sich die Ortsverbindungsstraße zwischen Halbertshofen und Christertshofen in einem äußerst schlechten Zustand. Das wird sich wohl bald ändern. In seiner jüngsten Sitzung entschied der Bucher Marktrat, dass ein rund 800 Meter langes Straßenstück mit einer neuen Trag- und Deckschicht ausgestattet wird. Außerdem werden die beschädigten Schutzplanken ersetzt. Laut Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Schutzplanken und Beschilderung auf 262.000 Euro. Der Beschluss fiel einstimmig.

„Die Fahrbahn wird immer desolater“, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Zum Großteil liege die Straße in bewaldetem Gebiet und trockne nur langsam ab. Da die Teerdecke bei Kälte leicht überfriere, sei sie bei Kurvenbewegungen der Reifen anfällig für Schäden.