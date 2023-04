Die Fabrikstraße in Buch bekommt eine solide Grundlage

Plus Zwei andere Straßen im Gemeindegebiet von Buch werden jedoch nicht vollends ausgebaut. Denn die Gesamtkosten wären voraussichtlich deutlich höher als gedacht.

Um diese Beschlüsse haben die Mitglieder des Marktrats in ihrer jüngsten Sitzung lange gerungen: Letztendlich entschieden sie einstimmig, dass die schon bei Erschließung des Baugebiets im Jahr 1999 angelegte Fabrikstraße endgültig hergestellt werden soll. Mit Bezug auf die aktuell vorliegenden Erkenntnisse beschloss das Gremium aber, für die ebenfalls bereits vor mehr als 23 Jahren gebaute Werkstraße und den Werkring keinen Endausbau vornehmen zu lassen. Diese Entscheidungen fielen mit der knappen Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen. Maßgeblich dafür ist ein neues Gutachten.

Im Januar hatten sich die Markträte geschlossen für die endgültige Herstellung aller drei bisher nur provisorisch ausgebauten Straßen ausgesprochen. Denn laut Bayerischem Kommunalabgabegesetz hätten Kommunen genau 25 Jahre lang Zeit, um Siedlungsstraßen fertigzustellen, hatte Bürgermeister Markus Wöhrle erklärt. Falls dies nicht innerhalb dieser Frist erfolge, könnten von den Anliegern keinerlei Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden. Das bedeute, dass der Markt Buch bei einem späteren Ausbau sämtliche Kosten allein zu tragen habe. Allerdings müsse man die Maßnahme zügig in Angriff nehmen, damit sie noch im Jahr 2024 abgeschlossen werden kann, hatte Wöhrle betont. Bis zu diesem Zeitpunkt müssten auch die Erschließungsbeiträge abgerechnet sein. Deshalb hatte die Verwaltung rechtzeitig bei einem Ingenieurbüro die notwendigen Baugrunduntersuchungen samt Kostenschätzung sowie eine Kanalbefahrung in den drei Straßen in Auftrag gegeben.

Der Bucher Marktgemeinderat will kein Risiko eingehen

Leider habe das im Februar eingegangene Gutachten das Ergebnis erbracht, dass weder die Fabrikstraße noch die Werkstraße und der Werkring einen frostsicheren Gesamtaufbau aufweisen, der den heutigen technischen Anforderungen entspricht, informierte der Rathauschef in der jüngsten Sitzung. Bei Verwendung des bestehenden Straßenunterbaus würde sich die Marktgemeinde der Gefahr aussetzen, bei eventuell erfolgenden Widerspruchsverfahren oder Klagen zu unterliegen, weil die erschließungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhebung von Beiträgen nicht vorlägen. Um die Straßen gemäß den aktuellen Kriterien auszubauen, empfehle das Gutachten einen kompletten Austausch der vorhandenen Frostschutzschicht sowie einen Teilbodenaustausch. Laut Berechnung des Ingenieurbüros würden sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahmen auf rund 2,2 Millionen Euro belaufen. Das sei um ein Vielfaches höher als die ursprüngliche Kostenschätzung, sagte Wöhrle. Zudem sei nicht sicher, dass ein Straßenausbau dieses Umfangs termingerecht bis zum Herbst 2024 fertiggestellt und abgerechnet werden kann.

Bei ihren Beratungen waren sich die Markträtinnen und Markträte bewusst, dass eine endgültige Herstellung aller drei Straßen für den Markt Buch ein erhebliches Risiko berge. Nach den heutigen Maßstäben der Nachhaltigkeit könne man den bestehenden Straßenunterbau nicht einfach herausreißen, gaben einige Räte zu bedenken. Andere waren der Meinung: Wenn man die Maßnahmen nicht umsetze, wälze man das Problem ab und müsse weiter mit provisorisch ausgebauten Straßen leben. Wolfram Dauner (Unabhängige Wählergemeinschaft) bemängelte erneut, dass der bereits im Jahr 2016 vom damaligen Gremium gefasste Beschluss zum Ausbau der drei Straßen nicht umgesetzt wurde.

In der Fabrikstraße in Buch gibt es keinen Gehweg und keine Beleuchtung

Mit Verwirklichung des neuen Baugebiets am Herdweg bildet die Fabrikstraße sowohl für Fußgängerinnen und Fußgänger, als auch für Autos die kürzeste Verbindung zum nördlichen Marktbereich. Die Räte waren sich einig: Da dort weder ein Gehweg noch eine Straßenbeleuchtung vorhanden sind, sollte der Ausbau endgültig fertiggestellt werden. Der Antrag von Franz Eberl (fraktionslos), bezüglich des Untergrunds der drei Straßen ein weiteres Gutachten einzuholen, wurde geschlossen abgelehnt.

Lesen Sie dazu auch