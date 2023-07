Buch

Die Feuerwehrleute von morgen kennen sich heute schon bestens aus

Plus Das Präventionstheaterstück "Marco und das Feuer" zeigt Grundschulkindern in Buch den Umgang mit Gefahren. Die Mädchen und Jungen sind mit Feuereifer dabei.

Von Zita Schmid

Die Kinder der Grundschule in Buch kennen sich aus: Sie haben die Notfallnummer im Kopf und wissen, was hier im Ernstfall zu sagen ist. „Ich wähl' die Eins-Eins-Zwo. Erzähl wer, was, wie und wo“, hieß der Refrain des Liedes, das die Mädchen und Buben während der Aufführung begeistert mitsangen. Beim Brandschutz-Präventionstheater „Marco und das Feuer“ konnten die rund 200 Zweit- bis Viertklässler auch Mitfiebern und vor allem auch Mitlernen. Denn Feuer birgt Gefahren und der richtige Umgang ist wichtig. Und sie bekamen einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Buch unterstützte den Aktionstag an der Schule und konnte vielleicht so auch manchen zukünftigen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau gewinnen.

Langeweile gab es bei der Aufführung nie. Denn bei Marco und seinen Freunden Philipp und Lucy war immer etwas geboten. Flott, verspielt, übermütig und zu neuen Abenteuern bereit, präsentierten sie sich, wobei Lucy den Part des vernünftigen Mädchens bekommen hatte. Planten ihre Freunde Marco und Philipp doch ein heimliches, nächtliches Lagerfeuer im Wald. Lucy wollte es ihnen ausreden. Ob es ihr gelingen würde? Das erfuhren die Schülerinnen und Schüler erst gegen Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

