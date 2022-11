Buch

18:30 Uhr

Die Gemeinde Buch erhöht die Steuern

Plus An zwei Stellen gibt es Steuererhöhungen in der Gemeinde Buch. Wie die Gemeinde das begründet und welche Mehreinnahmen erwartet werden.

Von Claudia Bader

In der Marktgemeinde Buch fallen immer mehr Aufwendungen an - zum Beispiel für Straßen und Infrastruktur, Spielplätze und Freizeitflächen, Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof sowie Dogstations. Um diese Ausgaben finanzieren zu können, dreht die Gemeinde jetzt an der Steuerschraube. Das sei angesichts der Aufwendungen vertretbar, findet Bürgermeister Markus Wöhrle.

