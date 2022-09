Buch

vor 33 Min.

Die Gemeinde Buch wächst weiter

Die Gemeinde Buch ist in den vergangenen drei Jahren erneut gewachsen. 4204 Menschen leben hier.

Lokal In den vergangenen drei Jahren gab es im Ort doppelt so viele Geburten wie Sterbefälle. Bürgermeister Markus Wöhrle zeigt, was sich hier sonst noch getan hat.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Der Markt Buch wächst und entwickelt sich weiter. Seit 2019 habe sich die Einwohnerzahl um 6,5 Prozent auf insgesamt 4204 erhöht, informierte Rathauschef Markus Wöhrle bei der Bürgerversammlung. Vor rund 30 Besuchern gab er einen umfassenden Einblick in die während der zurückliegenden Monate geplanten und verwirklichten Projekte.

