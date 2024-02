Buch

vor 17 Min.

Die VG Buch geht beim Haushalt auf Nummer sicher

Plus Einstimmig wird der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft von Buch, Unterroth und Oberroth verabschiedet. Für welche Vorhaben heuer Geld eingeplant ist.

Von Claudia Bader

Seit 2019 ist die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch schuldenfrei. „Das wird auch im Haushaltsjahr 2024 so bleiben“, sagte der VG-Vorsitzende Markus Wöhrle. Gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Julia Fackler stellte er bei der VG-Sitzung jüngst den „straff gehaltenen und dennoch auf Sicherheit basierenden“ Etat 2024 vor. Dessen Gesamtvolumen ist mit rund 2,4 Millionen Euro niedriger als in den Vorjahren. Die Vertreter der drei VG-Mitgliedsgemeinden Buch, Oberroth und Unterroth erteilten ihr einstimmiges Einvernehmen. Auch der Finanzplan der VG für die Jahre 2023 bis 2027 wurde ohne Gegenstimme verabschiedet.

Wegen der Cyberattacke im November 2023 könne der Etat erst jetzt präsentiert werden, sagte der VG-Vorsitzende. Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Aufwendungen beinhaltet, stehen aufgrund von Kostensteigerungen höhere Ausgaben an. Wegen der gestiegenen Mitarbeiterzahl muss die VG eine Schwerbehindertenabgabe in Höhe von 1700 Euro bezahlen. Die Kosten für das gemeindliche Mitteilungsblatt als E-Paper sind mit 3500 Euro angesetzt. Da die aus dem Leasing übernommenen PCs und Drucker nach und nach ausgetauscht werden, ist für die Anschaffung von Geräten ein Puffer von 8000 Euro eingeplant. Für Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jahresaktionen und Sachbezüge für Beschäftigte sind 15.000 Euro vorgesehen. 16.000 Euro investiert die Verwaltungsgemeinschaft in die notwendige Sicherung von Daten und Informationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen