Die VG Buch schafft eine neue Stelle in der Verwaltung

Plus Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Buch hat künftig zwei Vollzeitstellen. Der Bucher Bürgermeister erklärt, was sich dadurch in der Kämmerei verändert.

Von Claudia Bader

Vom Jahr 2023 an sind im Stellenplan der Verwaltungsgemeinschaft Buch für das Bauamt (Fachbereich III) insgesamt zwei Vollzeitstellen vorgesehen. Die Stundenanzahl für die Kämmerei (Fachbereich II) soll nicht reduziert, sondern mit einer neuen Mitarbeiterin oder einem neuen Mitarbeiter besetzt werden. Diesen Beschluss fasste die VG-Gemeinschaftsversammlung bei ihrer Sitzung einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, die in der Kämmerei vakant werdende Stelle rechtzeitig auszuschreiben und zu besetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

