Dieb stiehlt in Buch Rucksack aus Einkaufswagen

Einer Frau ist auf einem Supermarktparkplatz in Buch der Rucksack gestohlen worden. Inzwischen ist er wieder da - aber ohne Inhalt.

Ein Dieb hat sich am späten Dienstagnachmittag in Buch einen fremden Rucksack geschnappt. Die Tasche lag offen in einem Einkaufswagen, während die Besitzerin auf einem Supermarktparkplatz in der Obenhauser Straße ihren Einkauf im Auto verstaute. Im Rucksack waren Mobiltelefon, Schmuck und Geldbeutel im Wert von schätzungsweise 500 Euro. Am Mittwochvormittag fand man den Rucksack schließlich in Kellmünz - die Wertgegenstände sind jedoch weg. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)