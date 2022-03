Diese Bucherin schreibt Kriminalromane zum Schmunzeln

Plus Hinter dem Pseudonym Coco Eberhardt verbirgt sich eine Bucher Autorin mit viel Fantasie. Einer ihrer Romane spielt sogar zwischen Ulm und Weißenhorn.

Die Konstellation hat durchaus Potenzial: Er, von Beruf Bestatter, fühlt sich hingezogen, nicht nur zur Zweitfrau als vielmehr zu kriminalistischen Dissonanzen. Er, das ist Konstantin, ein etwas chaotischer, unfreiwilliger Jungunternehmer mit hohem Potenzial, in Beziehungsangelegenheiten ins Fettnäpfchen zu treten. Die Idee zu dieser Figur, wie zu den humorvollen Geschichten überhaupt, hatte eine Bucherin. Hinter dem Pseudonym Coco Eberhardt verbirgt sich eine dunkelhaarige Frau mit einer umfassenden Fantasie und noch mehr Plänen für die Zukunft.