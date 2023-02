Dieser Mediziner ist ein Gewinn für Buch

Plus Der Arzt Dr. Rudolf Brachmann erhält für seine Verdienste die silberne Ehrennadel des Marktes. Beim Neujahrsempfang blickt der Bürgermeister zudem auf Investitionen.

Nicht nur bei Familien mit Kindern genießt die auf rund 4200 Einwohner angewachsene Marktgemeinde Buch zunehmende Beliebtheit als Wohnort. Als Gründe dafür nennt Bürgermeister Markus Wöhrle neben der guten Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten sowie der Vielzahl an örtlichen Vereinen auch die medizinische Versorgung im Ort. Für diese habe Dr. Rudolf Brachmann frühzeitig die Weichen gestellt. Als Anerkennung wurde der Arzt beim Neujahrsempfang mit der silbernen Ehrennadel des Marktes Buch ausgezeichnet.