Buch

vor 17 Min.

Diesmal in Buch: Wieder hat jemand Ziffernfolgen gesprayt

In Buch ist ein Baucontainer beschmiert worden.

In Buch ist ein Baucontainer mit Farbe beschmiert worden. Das Motiv erinnert an andere Fälle in jüngster Zeit im südlichen Landkreis Neu-Ulm.

Ein Baucontainer ist in Buch mit roter Farbe beschmiert worden. Laut Polizei stand er im Bereich einer Baustelle in der Fuggerstraße. In der Nacht zum Samstag hinterließ jemand auf dem Container und auf der Straße unter anderem die Ziffernfolgen „257“ und „187“. Der durch die Schmiererei entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, melden. Wie berichtet, wurden wenige Tage zuvor ähnliche Graffiti in Au und Altenstadt entdeckt. Verkehrsschilder, eine Wand und mehr wurden verunstaltet. Das Motiv war immer dasselbe: 506. Die Polizei nennt solche Zahlenfolgen "Tags", ein Begriff aus dem Sprayer-Jargon, der mit Etikett oder Markierung übersetzt werden kann. (AZ/stz) Lesen Sie dazu auch Illertissen/Altenstadt Plus Unbekannte sprühen "506" an Häuser, Schilder, Transporter: Was steckt dahinter?

