Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Auf der Roggenburger Straße in Buch in Richtung Oberhausen prallte eine Autofahrerin am Dienstagmorgen mit dem rechten Vorderreifen gegen einen hohen Randstein. Aufgrund der Straßenglätte und einer erhöhten Geschwindigkeit kam sie von der Straße ab. Das Auto kippte auf die Fahrerseite und kam in einem Feld zum Stehen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und ist nicht verletzt. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, auf die junge Frau kommt ein Bußgeldverfahren zu, meldet die Polizeiinspektion Illertissen. (AZ)