Unbekannter entsorgt Hausmüll auf einem Feld in Dietershofen

Die Polizei Illertissen befasst sich mit einem Fall von illegaler Müllentsorgung. In Dietershofen hat jemand einfach Müllsäcke auf einem Acker abgelegt.

Eine unbekannte Person hat in den vergangenen Tagen auf einem Feld entlang der Roggenburger Straße in Dietershofen Hausmüll entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden einfach einige Müllsäcke in dem Acker abgelegt. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet und fand in dem Unrat einige Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Die Dienststelle in Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)