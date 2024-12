E-Ladesäule und innovative Beleuchtung im Neubaugebiet am Herdweg

Im Neubaugebiet am Herdweg in Buch wird eine öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge errichtet. Den Beschluss fasste der Marktrat einstimmig. Für diese Einrichtung leistet die Marktgemeinde eine für zehn Jahre geltende Einmalzahlung in Höhe von rund 11.400 Euro. Eine staatliche Förderung für diese Kosten gibt es nicht. Voraussichtlich werden sie auf den Grundstückspreis im Baugebiet umgelegt, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle.

