Buch

vor 55 Min.

Ein neues Buch aus Buch: Coco Eberhardts Roman "Tanz im Staudenbeet"

Plus Die Autorin aus Buch hat dieses Mal das Genre gewechselt. Einheimische werden viele der Schauplätze im Roman wiedererkennen.

Von Ralph Manhalter

Die meisten Bücher spielen an bekannten und schönen Orten. Aber es müsse nicht immer Sylt, Paris oder auch nur das Allgäu sein, auch in der unmittelbaren Umgebung gebe es wundervolle Plätze, die sich vorzüglich als Handlungskulisse anbieten, findet Coco Eberhardt. Deswegen hat die Autorin aus Buch ihren neuen Roman "Tanz im Staudenbeet" kurzerhand direkt vor der Haustüre spielen lassen. Das mystische Obenhauser Ried eine Schlüsselrolle in ihrer Geschichte.

