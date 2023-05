Einbrecher durchwühlen Räume in Firmengebäude

Der Diebstahlschaden ist gering, die Verwüstung aber groß: Unbekannte sind in das Gebäude einer Firma in Buch eingedrungen.

Unbekannte Personen sind in der Nacht zum Dienstag bei einer Firma in Buch eingebrochen. Die Täter kletterten über den Außenzaun auf das Firmengelände in die Werkstraße, so die Polizei. Die Einbrecher hebelten ein Hallentor auf, durchwühlten im Firmengebäude sämtliche Räume und brachen mehrere Schränke auf. Vorhandene Maschinen, Werkzeug und Rohstoffe ließen sie jedoch unberührt. Es entstand laut Polizei ein geringer Entwendungsschaden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise gebeten können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)