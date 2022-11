Einbrecher stiehlt Bargeld und Jacken aus einem Wohnhaus in Buch

Durch eine unversperrte Kellertür verschafft sich eine unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus in Buch. Er findet Beute und verschwindet spurlos.

Ein Einbrecher hat am Freitag ein freistehendes Einfamilienhaus in Buch aufgesucht und einen Diebstahl begangen. Zwischen 14.30 und 21.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, verschaffte sich der Unbekannte durch eine unversperrte Kellertür Zugang zu dem Gebäude in der Straße Am Geigerhof. Er entwendete Bargeld im Wert von etwa 2500 Euro.

Zudem bediente sich der Täter am Kleiderschrank und erbeutete zusätzlich zwei Winterjacken und eine Lederjacke. Danach verschwand der Unbekannte spurlos. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu informieren, wenn sie Hinweise auf einen Täter oder den Tathergang haben. (AZ)