Einbruch in Lagerhalle: Täter schlägt Scheibe ein

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Buch sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, Zugang in eine Lagerhalle in der Tiefenbacher Straße in Buch verschafft. Der Täter schlug nach Angaben der Polizei eine Fensterscheibe ein und gelangte wohl so in das Innere der Lagerhalle. Im Lager wurde ein Werkzeugkoffer samt Inhalt im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)